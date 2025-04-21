Курс валют на 21 квітня: євро повернувся до рекордного рівня, долар здорожчав

Станом на 21 квітня, офіційний курс долара до гривні збільшився на 1 копійку, євро - на 2 копійки.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,39 грн, євро - 47,02 грн, що відповідає останньому рекордному рівню (на 18 квітня долар - 41,21 грн, євро - 47,00 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 40,95 - 41,10 грн.

На цей самий час "чорний" курс євро становив 46,88 - 47,32 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 40,97 - 41,62 грн (курс на 18 квітня - 41,00 - 41,60 грн);

Євро - 46,60 - 47,45 грн (курс на 18 квітня - 46,62 - 47,40 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 40,95 - 41,55 грн;

Ощадбанк - 41,00 - 41,60 грн;

Укрсиббанк - 40,90 - 41,60 грн;

ПУМБ - 41,00 - 41,60 грн;

Райффайзен - 40,90 - 41,55 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили такі:

Приватбанк - 46,40 - 47,40 грн;

Ощадбанк - 46,45 - 47,45 грн;

Укрсиббанк - 46,45 - 47,45 грн;

ПУМБ - 46,70 - 47,40 грн;

Райффайзен - 46,50 - 47,95 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 41,49 грн за долар, monobank - 41,49 грн.

Нагадаємо:

Курс євро підскочить на гривню, чим оновить історичний максимум.

Офіційний курс євро до гривні у вівторок 15 квітня встановить новий рекорд - 47 гривень.