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Нацбанк показав курс валют на понеділок 2 листопада

Артур Крижний — 30 жовтня, 19:20
Нацбанк показав курс валют на понеділок 2 листопада
Getty Images

У понеділок, 2 листопада, офіційний курс долара до гривні зменшиться на 17 копійок та становитиме 45,35 грн.

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Курс євро збільшиться на 1 копійку і становитиме 50,68 грн.

Офіційні курси на понеділок 2 листопада встановлено на такому рівні:

  • 1 долар США – 45,35 грн (45,52 грн станом на 30 жовтня);
  • 1 євро – 50,68 грн (50,67 грн станом на 30 жовтня).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 27 жовтня – 45,60 грн.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 24 серпня – 52,24 грн.

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