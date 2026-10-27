Банки показали курс валют на 23 жовтня після рекорду офіційного долара
Банки оновили курси валют на 27 жовтня: середній євро становив 51,46 грн, долар – 45,94 грн.
Про це свідчать дані minfin.com.ua.
Середні курси валют у касах банків були такими:
Долар США: 45,35 – 45,94 грн (на 26 жовтня: 45,22– 45,83 грн);
Євро: 50,70 – 51,46 грн (на 26 жовтня: 50,62 – 51,42 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
Приватбанк - 45,25 - 45,85 грн;
Ощадбанк - 45,45 - 45,95 грн;
Укрсиббанк - 45,35 - 45,95 грн;
ПУМБ - 45,40 - 46,00 грн;
Райффайзен - 45,35 - 45,93 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
Приватбанк - 50,35 - 51,35 грн;
Ощадбанк - 50,50 - 51,55 грн;
Укрсиббанк - 50,55 - 51,45 грн;
ПУМБ - 50,80 - 51,50 грн;
Райффайзен - 50,70 - 51,30 грн;
Нагадаємо:
У вівторок, 27 жовтня, офіційний курс долара до гривні збільшився на 33 копійки та становив 45,53 грн. Це новий історичний максимум, минулий був 26 жовтня – 45,20 грн.