Банки показали курс валют на 23 жовтня після рекорду офіційного долара

Банки показали курс на 27 жовтня 2026 року

Банки оновили курси валют на 27 жовтня: середній євро становив 51,46 грн, долар – 45,94 грн.

Про це свідчать дані minfin.com.ua.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США: 45,35 – 45,94 грн (на 26 жовтня: 45,22– 45,83 грн);

Євро: 50,70 – 51,46 грн (на 26 жовтня: 50,62 – 51,42 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 45,25 - 45,85 грн;

Ощадбанк - 45,45 - 45,95 грн;

Укрсиббанк - 45,35 - 45,95 грн;

ПУМБ - 45,40 - 46,00 грн;

Райффайзен - 45,35 - 45,93 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 50,35 - 51,35 грн;

Ощадбанк - 50,50 - 51,55 грн;

Укрсиббанк - 50,55 - 51,45 грн;

ПУМБ - 50,80 - 51,50 грн;

Райффайзен - 50,70 - 51,30 грн;

Нагадаємо:

У вівторок, 27 жовтня, офіційний курс долара до гривні збільшився на 33 копійки та становив 45,53 грн. Це новий історичний максимум, минулий був 26 жовтня – 45,20 грн.