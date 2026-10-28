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Нацбанк показав курс валют на четвер 29 жовтня

Артур Крижний — 28 жовтня, 17:35
Нацбанк показав курс валют на четвер 29 жовтня
Курс валют на 29 жовтня 2026 року
Фото: Getty Images

У четвер, 29 жовтня, офіційний курс долара до гривні зменшиться на 1 копійку та становитиме 45,59 грн. 

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Курс євро зменшиться на 9 копійок і становитиме 50,76 грн.

Офіційні курси на четвер 29 жовтня встановлено на такому рівні:

  • 1 долар США – 45,59 грн (45,60 грн станом на 28 жовтня);
  • 1 євро – 50,76 грн (50,85 грн станом на 28 жовтня).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 27 жовтня – 45,60 грн.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 24 серпня – 52,24 грн.

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