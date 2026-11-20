У п'ятницю, 20 листопада, курси долара та євро в банках зміцніли вслід за офіційним курсом Нацбанку.

Про це свідчать дані minfin.com.ua.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США: 44,91 – 45,55 грн (на 19 листопада: 45,01 – 45,66 грн);

Євро: 49,39 – 45,20 грн (на 19 листопада: 49,47– 50,29 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 44,90 – 45,55 грн;

Ощадбанк – 45,05 – 45,70 грн;

Укрсиббанк – 44,95 – 45,60 грн;

ПУМБ – 45,0 – 45,60 грн;

Райффайзен – 44,70 – 45,54 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк – 49,20 – 50,20 грн;

Ощадбанк – 49,35 – 50,30 грн;

Укрсиббанк – 49,30 – 50,30 грн;

ПУМБ – 50,50 – 50,20 грн;

Райффайзен – 49,10 – 50,0 грн.

Нагадаємо:

Національний банк встановив офіційний курс гривні на 20 листопада – 45,05 грн за долар та 49,53 грн за євро.