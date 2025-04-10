Курс валют на 10 квітня: долар та євро здорожчали

Станом на 7 квітня, офіційний курс долара до гривні збільшився на 10 копійок, євро - на 52.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,27 грн, євро - 45,54 грн (на 9 квітня долар - 41,17 грн, євро - 45,02 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,14 - 41,28 грн.

На цей самий час "чорний" курс євро становив 45,63 - 45,96 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,00 - 41,60 грн (курс на 9 квітня - 40,90 - 41,50 грн);

Євро - 45,10 - 46,00 грн (курс на 9 квітня - 45,00 - 45,80 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 40,85 - 41,45 грн;

Ощадбанк - 40,90 - 41,45 грн;

Укрсиббанк - 40,85 - 41,45 грн;

ПУМБ - 41,00 - 41,60 грн;

Райффайзен - 41,00 - 41,45 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,49 грн за долар, monobank - 41,49 грн.