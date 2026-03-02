Нацбанк показав курс долара і євро на вівторок 3 березня

Офіційний курс валют на вівторок 3 березня 2026 року

У вівторок, 3 березня, офіційний курс євро до гривні впаде на 26 копійок до 50,60 грн.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Своєю чергою долар офіційно зросте на 14 копійок до 43,23 грн.

Офіційні курси на вівторок 3 березня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 43,23 грн (43,09 грн станом на 2 березня);

1 євро – 50,60 грн (50,86 грн станом на 2 березня).

Читайте також: Рекордний курс: чому знецінюється гривня і чого очікувати далі?

Американські гірки. Чому знецінюється долар та яким буде курс гривні у 2026-му?

Нагадаємо:

30 січня офіційний курс євро до гривні збільшився до 51,24 грн, що на 2 копійки більше, ніж попередній рекорд, встановлений 28 січня - 51,22 грн.

11 лютого курс євро оновив історичний рекорд щодо гривні - 51,25 грн