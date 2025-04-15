Банки України оновили курси валют на тлі рекордного євро

Станом на 15 квітня, офіційний курс долара до гривні зменшився на 7 копійок, євро зріс - на 11 копійки.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,31 грн, євро - 47,02 грн, що стало новим історичним рекордом (на 14 квітня долар - 41,38 грн, євро - 46,91 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 40,86 - 40,97 грн.

На цей самий час "чорний" курс євро становив 46,50 - 46,93 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 40,92 - 41,55 грн (курс на 14 квітня - 41,05 - 41,65 грн);

Євро - 46,32 - 47,40 грн (курс на 14 квітня - 46,50 - 47,40 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 40,75 - 41,45 грн;

Ощадбанк - 40,95 - 41,40 грн;

Укрсиббанк - 41,00 - 41,60 грн;

ПУМБ - 41,00 - 41,60 грн;

Райффайзен - 41,90 - 41,41 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили такі:

Приватбанк - 46,30 - 47,30 грн;

Ощадбанк - 46,30 - 47,15 грн;

Укрсиббанк - 46,55 - 47,55 грн;

ПУМБ - 46,60 - 47,60 грн;

Райффайзен - 46,00 - 47,10 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 41,94 грн за долар, monobank - 41,90 грн.

Нагадаємо:

Курс євро підскочить на гривню, чим оновить історичний максимум.

Офіційний курс євро до гривні у вівторок 15 квітня встановить новий рекорд - 47 гривень.