Банки України оновили курси валют на тлі рекордного євро
Станом на 15 квітня, офіційний курс долара до гривні зменшився на 7 копійок, євро зріс - на 11 копійки.
Про це йдеться в даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,31 грн, євро - 47,02 грн, що стало новим історичним рекордом (на 14 квітня долар - 41,38 грн, євро - 46,91 грн).
На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 40,86 - 40,97 грн.
На цей самий час "чорний" курс євро становив 46,50 - 46,93 грн.
Середні курси валют у касах банків були такими:
- Долар США - 40,92 - 41,55 грн (курс на 14 квітня - 41,05 - 41,65 грн);
- Євро - 46,32 - 47,40 грн (курс на 14 квітня - 46,50 - 47,40 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк - 40,75 - 41,45 грн;
- Ощадбанк - 40,95 - 41,40 грн;
- Укрсиббанк - 41,00 - 41,60 грн;
- ПУМБ - 41,00 - 41,60 грн;
- Райффайзен - 41,90 - 41,41 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили такі:
- Приватбанк - 46,30 - 47,30 грн;
- Ощадбанк - 46,30 - 47,15 грн;
- Укрсиббанк - 46,55 - 47,55 грн;
- ПУМБ - 46,60 - 47,60 грн;
- Райффайзен - 46,00 - 47,10 грн.
Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 41,94 грн за долар, monobank - 41,90 грн.
Нагадаємо:
Курс євро підскочить на гривню, чим оновить історичний максимум.
Офіційний курс євро до гривні у вівторок 15 квітня встановить новий рекорд - 47 гривень.