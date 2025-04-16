Курс валют на 16 квітня: євро дешевшає після історичних рекордів

Станом на 16 квітня, офіційний курс долара до гривні зменшився на 14 копійок, євро - на 41 копійку.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,17 грн, євро - 46,61 грн (на 15 квітня долар - 41,31 грн, євро - 47,02 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 40,77 - 40,90 грн.

На цей самий час "чорний" курс євро становив 46,40 - 46,70 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 40,75 - 41,40 грн (курс на 15 квітня - 40,85 - 41,50 грн);

Євро - 46,20 - 47,15 грн (курс на 15 квітня - 46,32 - 47,20 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 40,60 - 41,30 грн;

Ощадбанк - 40,80 - 41,35 грн;

Укрсиббанк - 40,90 - 41,50 грн;

ПУМБ - 40,80 - 41,40 грн;

Райффайзен - 40,80 - 41,30 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили такі:

Приватбанк - 46,10 - 47,10 грн;

Ощадбанк - 46,20 - 47,15 грн;

Укрсиббанк - 46,40 - 47,40 грн;

ПУМБ - 46,50 - 47,20 грн;

Райффайзен - 46,00 - 46,87 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 41,94 грн за долар, monobank - 41,90 грн.

Нагадаємо:

Курс євро підскочить на гривню, чим оновить історичний максимум.

Офіційний курс євро до гривні у вівторок 15 квітня встановить новий рекорд - 47 гривень.