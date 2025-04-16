Курс валют на 16 апреля: евро дешевеет после исторических рекордов

По состоянию на 16 апреля, официальный курс доллара к гривне уменьшился на 14 копеек, евро - на 41 копейку.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,17 грн, евро - 46,61 грн (на 15 апреля доллар - 41,31 грн, евро - 47,02 грн).

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 40,77 - 40,90 грн.

На это же время "черный" курс евро составлял 46,40 - 46,70 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США - 40,75 - 41,40 грн (курс на 15 апреля - 40,85 - 41,50 грн);

Евро - 46,20 - 47,15 грн (курс на 15 апреля - 46,32 - 47,20 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

Приватбанк - 40,60 - 41,30 грн;

Ощадбанк - 40,80 - 41,35 грн;

Укрсиббанк - 40,90 - 41,50 грн;

ПУМБ - 40,80 - 41,40 грн;

Райффайзен - 40,80 - 41,30 грн.

Кроме того, наличные курсы евро установили следующие:

Приватбанк - 46,10 - 47,10 грн;

Ощадбанк - 46,20 - 47,15 грн;

Укрсиббанк - 46,40 - 47,40 грн;

ПУМБ - 46,50 - 47,20 грн;

Райффайзен - 46,00 - 46,87 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой курс доллара в Приватбанке составляет 41,94 грн за доллар, monobank - 41,90 грн.

Напомним:

Курс евро подскочит на гривну, чем обновит исторический максимум.

Официальный курс евро к гривне во вторник 15 апреля установит новый рекорд - 47 гривен.