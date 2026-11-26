Курс валют на 26 листопада: на скільки подешевшав долар
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У четвер, 26 листопада, готівкові курси долара та євро в касах банків знизились.
Про це свідчать дані minfin.com.ua.
Середні курси валют у касах банків були такими:
Долар США: 45,04 – 45,63 грн (на 25 листопада: 45,11 – 45,69 грн);
Євро: 49,35 – 50,12 грн (на 25 листопада: 49,41– 50,17 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк – 44,95 – 45,55 грн;
- Ощадбанк – 45,05 – 45,60 грн;
- Укрсиббанк – 45,0 – 45,60 грн;
- ПУМБ – 45,20 – 45,80 грн;
- Райффайзен – 45,00 – 45,48 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
- Приватбанк – 49,10 – 50,10 грн;
- Ощадбанк – 49,20 – 50,15 грн;
- Укрсиббанк – 49,20 – 50,20 грн;
- ПУМБ – 49,70 – 50,40 грн;
- Райффайзен – 49,10 – 49,84 грн.
Нагадаємо:
25 листопада офіційний курс долара до гривні знизився на 8 копійок до 45,27 грн, курс євро – на 7 копійок до 49,53 грн.
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