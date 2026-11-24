Курс валют на 24 листопада: долар почав зростати після тижневого падіння
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У вівторок, 24 листопада, готівковий курс долара в банках зріс, євро попри підвищення офіційного курсу продовжує дешевшати.
Про це свідчать дані minfin.com.ua.
Середні курси валют у касах банків були такими:
Долар США: 44,99 – 45,62 грн (на 23 листопада: 44,91 – 45,54 грн);
Євро: 49,27 – 50,10 грн (на 23 листопада: 49,31– 50,12 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк – 44,90 – 45,60 грн;
- Ощадбанк – 44,95 – 45,65 грн;
- Укрсиббанк – 44,95 – 45,65 грн;
- ПУМБ – 45,20 – 45,80 грн;
- Райффайзен – 44,95 – 45,50 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
- Приватбанк – 49,05 – 50,05 грн;
- Ощадбанк – 49,25 – 50,25 грн;
- Укрсиббанк – 49,10 – 50,10 грн;
- ПУМБ – 49,60 – 50,30 грн;
- Райффайзен – 49,10 – 49,90 грн.
Нагадаємо:
24 листопада офіційний курс долара до гривні збільшився на 16 копійок та становить 45,08 грн, курс євро зріс на 18 копійок до 49,45 грн.
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