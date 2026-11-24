У вівторок, 24 листопада, готівковий курс долара в банках зріс, євро попри підвищення офіційного курсу продовжує дешевшати.

Про це свідчать дані minfin.com.ua.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США: 44,99 – 45,62 грн (на 23 листопада: 44,91 – 45,54 грн);

Євро: 49,27 – 50,10 грн (на 23 листопада: 49,31– 50,12 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 44,90 – 45,60 грн;

Ощадбанк – 44,95 – 45,65 грн;

Укрсиббанк – 44,95 – 45,65 грн;

ПУМБ – 45,20 – 45,80 грн;

Райффайзен – 44,95 – 45,50 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк – 49,05 – 50,05 грн;

Ощадбанк – 49,25 – 50,25 грн;

Укрсиббанк – 49,10 – 50,10 грн;

ПУМБ – 49,60 – 50,30 грн;

Райффайзен – 49,10 – 49,90 грн.

Нагадаємо:

24 листопада офіційний курс долара до гривні збільшився на 16 копійок та становить 45,08 грн, курс євро зріс на 18 копійок до 49,45 грн.