Курс валют на 31 березня: скільки коштують долар та євро

Станом на 31 березня, офіційний курс долара до гривні зменшився на 1 копійку, євро - не змінивсь.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,47 грн, євро - 44,74 грн (на 28 березня долар - 41,48 грн, євро - 44,74 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,40 - 41,50 грн.

На цей самий час "чорний" курс євро становив 45,00 - 45,20 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,15 - 41,74 грн (курс на 28 березня - 41,25 - 41,80 грн);

Євро - 44,60 - 45,20 грн (курс на 28 березня - 44,50 - 45,10 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 41,05 - 41,65 грн;

Ощадбанк - 41,20 - 41,70 грн;

Укрсиббанк - 41,15 - 41,75 грн;

ПУМБ - 41,30 - 41,90 грн;

Райффайзен - 41,20 - 41,63 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,66 грн за долар, monobank - 41,66 грн.