Курс валют на 27 січня: скільки коштує долар та євро

Станом на 27 січня, офіційний курс долара до гривні зменшився на 5 копійок, євро зросло - на 24 копійки.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,92 грн, євро – 43,91 грн (на 24 січня долар - 41,97 грн, євро – 43,67 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 42,13 – 42,16 грн.

На цей же час "чорний" курс євро становив 44,14 – 44,35 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,80 - 42,35 грн (курс на 24 січня – 41,90 - 42,20 грн);

Євро – 43,70 - 44,40 грн (курс на 24 січня – 43,60 - 44,20 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 41,60 - 42,20 грн;

Ощадбанк – 41,75 - 42,30 грн;

Укрсиббанк – 41,70 - 42,35 грн;

ПУМБ – 41,80 – 42,40 грн;

Райффайзен - 41,70 - 42,20 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 42,37 грн за долар, monobank - 42,33 грн.