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Курс валют на 27 января: сколько стоит доллар и евро

Алексей Артемчук — 27 января, 10:38
Курс валют на 27 января: сколько стоит доллар и евро
Getty Images

По состоянию на 27 января, официальный курс доллара к гривне уменьшился на 5 копеек, евро вырос - на 24 копейки.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua..

Официальный курс доллара установили на уровне 41,92 грн, евро - 43,91 грн (на 24 января доллар - 41,97 грн, евро - 43,67 грн).

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 42,13 - 42,16 грн.

На это же время "черный" курс евро составлял 44,14 - 44,35 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

  • Доллар США - 41,80 - 42,35 грн (курс на 24 января - 41,90 - 42,20 грн);
  • Евро - 43,70 - 44,40 грн (курс на 24 января - 43,60 - 44,20 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

  • Приватбанк - 41,60 - 42,20 грн;
  • Ощадбанк - 41,75 - 42,30 грн;
  • Укрсиббанк - 41,70 - 42,35 грн;
  • ПУМБ - 41,80 - 42,40 грн;
  • Райффайзен - 41,70 - 42,20 грн.

Относительно безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 42,37 грн за доллар, monobank - 42,33 грн.

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