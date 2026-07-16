Банки України показали актуальний курс валют на 16 липня
Банки оновили курси валют на 16 липня: середній євро становив 51,55 грн, долар – 44,93 грн.
Про це свідчать дані minfin.com.ua
Середні курси валют у касах банків були такими:
Долар США: 44,45 – 44,93 грн (на 15 липня: 44,51 – 45,00 грн);
Євро: 50,89 – 51,55 грн (на 15 липня: 50,86 – 51,52 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
ПриватБанк - 44,20 - 44,80 грн;
Ощадбанк - 44,50 - 44,99 грн;
Укрсиббанк - 44,45 - 44,99 грн;
ПУМБ - 44,50 - 45,10 грн;
Райффайзен - 44,43 - 44,83 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
ПриватБанк - 50,55 - 51,55 грн;
Ощадбанк - 50,90 - 51,60 грн;
Укрсиббанк - 50,80 - 51,70 грн;
ПУМБ - 51,00 - 51,70 грн;
Райффайзен - 50,80 - 51,37 грн;
Нагадаємо:
Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.
Внаслідок рекордів у червні курс долара у банках вперше перетнув 45 грн.
Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 червня – 52,03 грн.