Банки України показали актуальний курс валют на 16 липня

Банки оновили курси валют на 16 липня: середній євро становив 51,55 грн, долар – 44,93 грн.

Про це свідчать дані minfin.com.ua

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США: 44,45 – 44,93 грн (на 15 липня: 44,51 – 45,00 грн);

Євро: 50,89 – 51,55 грн (на 15 липня: 50,86 – 51,52 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 44,20 - 44,80 грн;

Ощадбанк - 44,50 - 44,99 грн;

Укрсиббанк - 44,45 - 44,99 грн;

ПУМБ - 44,50 - 45,10 грн;

Райффайзен - 44,43 - 44,83 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк - 50,55 - 51,55 грн;

Ощадбанк - 50,90 - 51,60 грн;

Укрсиббанк - 50,80 - 51,70 грн;

ПУМБ - 51,00 - 51,70 грн;

Райффайзен - 50,80 - 51,37 грн;

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.

Внаслідок рекордів у червні курс долара у банках вперше перетнув 45 грн.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 червня – 52,03 грн.