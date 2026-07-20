Банки України показали актуальний курс валют на 20 липня

Банки показали курс валют на 20 липня

Банки оновили курси валют на 20 липня: середній євро становив 51,55 грн, долар – 44,92 грн.

Про це свідчать дані minfin.com.ua

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США: 44,43 – 44,92 грн (на 19 липня: 44,42 – 44,87 грн);

Євро: 50,85 – 51,49 грн (на 19 липня: 50,88 – 51,47 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 44,30 - 44,90 грн;

Ощадбанк - 44,40 - 44,90 грн;

Укрсиббанк - 44,40 - 44,93 грн;

ПУМБ - 44,40 - 45,00 грн;

Райффайзен - 44,46 - 44,86 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк - 50,50 - 51,50 грн;

Ощадбанк - 50,90 - 51,60 грн;

Укрсиббанк - 50,75 - 51,65 грн;

ПУМБ - 51,00 - 51,70 грн;

Райффайзен - 50,80 - 51,34 грн;

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.

Внаслідок рекордів у червні курс долара у банках вперше перетнув 45 грн.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 червня – 52,03 грн.