Нацбанк показав, яким буде курс долара та євро після вихідних

У понеділок, 20 липня, офіційний курс долара до гривні збільшиться на 5 копійок і становитиме 44,66 грн.

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Курс євро зменшиться на 11 копійок та становитиме 51,05 грн.

Офіційні курси на четвер 16 липня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 44,66 грн (44,61 грн станом на 17 липня);

1 євро – 51,05 грн (51,16 грн станом на 17 липня).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 червня – 52,03 грн.