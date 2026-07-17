Нацбанк показав, яким буде курс долара та євро після вихідних
Банки показали курс валют на 17 липня
Фото: Getty Images
У понеділок, 20 липня, офіційний курс долара до гривні збільшиться на 5 копійок і становитиме 44,66 грн.
Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).
Курс євро зменшиться на 11 копійок та становитиме 51,05 грн.
Офіційні курси на четвер 16 липня встановлено на такому рівні:
- 1 долар США – 44,66 грн (44,61 грн станом на 17 липня);
- 1 євро – 51,05 грн (51,16 грн станом на 17 липня).
Нагадаємо:
Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.
Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 червня – 52,03 грн.