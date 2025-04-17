Курс валют на 17 квітня: долар та євро дорожчають щодо гривні
Станом на 17 квітня, офіційний курс долара до гривні збільшився на 4 копійки, євро - на 21 копійку.
Про це йдеться в даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,21 грн, євро - 46,82 грн (на 16 квітня долар - 41,17 грн, євро - 46,61 грн).
На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 40,95 - 41,05 грн.
На цей самий час "чорний" курс євро становив 46,70 - 46,95 грн.
Середні курси валют у касах банків були такими:
- Долар США - 40,90 - 41,50 грн (курс на 16 квітня - 40,80 - 41,40 грн);
- Євро - 46,40 - 47,15 грн (курс на 16 квітня - 46,35 - 47,10 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк - 40,70 - 41,40 грн;
- Ощадбанк - 40,90 - 41,45 грн;
- Укрсиббанк - 40,75 - 41,40 грн;
- ПУМБ - 40,80 - 41,40 грн;
- Райффайзен - 40,95 - 41,45 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили такі:
- Приватбанк - 46,20 - 47,20 грн;
- Ощадбанк - 46,30 - 47,35 грн;
- Укрсиббанк - 46,20 - 47,20 грн;
- ПУМБ - 46,40 - 47,10 грн;
- Райффайзен - 46,30 - 47,25 грн.
Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 41,94 грн за долар, monobank - 41,90 грн.
Нагадаємо:
Курс євро підскочить на гривню, чим оновить історичний максимум.
Офіційний курс євро до гривні у вівторок 15 квітня встановить новий рекорд - 47 гривень.