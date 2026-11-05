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Нацбанк показав курс валют на п'ятницю 6 листопада

Артур Крижний — 5 листопада, 17:40
Нацбанк показав курс валют на п'ятницю 6 листопада
Курс валют на 6 листопада 2026 року
Фото: Getty Images

У п'ятницю, 6 листопада, офіційний курс долара до гривні зменшиться на 9 копійок та становитиме 45,44 грн.

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Курс євро зменшиться на 20 копійок і становитиме 51,04 грн.

Офіційні курси на п'ятницю 6 листопада встановлено на такому рівні:

  • 1 долар США – 45,44 грн (45,53 грн станом на 5 листопада);
  • 1 євро – 51,04 грн (51,24 грн станом на 5 листопада).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 4 листопада – 45,66 грн.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 24 серпня – 52,24 грн.

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