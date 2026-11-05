Нацбанк показав курс валют на п'ятницю 6 листопада
Курс валют на 6 листопада 2026 року
Фото: Getty Images
У п'ятницю, 6 листопада, офіційний курс долара до гривні зменшиться на 9 копійок та становитиме 45,44 грн.
Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).
Курс євро зменшиться на 20 копійок і становитиме 51,04 грн.
Офіційні курси на п'ятницю 6 листопада встановлено на такому рівні:
- 1 долар США – 45,44 грн (45,53 грн станом на 5 листопада);
- 1 євро – 51,04 грн (51,24 грн станом на 5 листопада).
Нагадаємо:
Попередній історичний максимум долара був встановлений 4 листопада – 45,66 грн.
Попередній історичний максимум євро був встановлений 24 серпня – 52,24 грн.
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