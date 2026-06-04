Банки показали курс валют після рекорду офіційного долара
Курс валют на 4 червня 2026 року
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Банки оновили курси валют на 4 червня: середній євро становив 51,90 грн, долар - 44,55 грн.
Про це йдеться в даних minfin.com.ua.
Середні курси валют у касах банків були такими:
Долар США - 44,05- 44,55 грн (на 3 червня - 44,10 - 44,55 грн);
Євро - 51,20 - 51,90 грн (на 3 червня - 51,30 - 51,90 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- ПриватБанк - 43,95 - 44,55 грн;
- Ощадбанк - 44,05 - 44,60 грн;
- Укрсиббанк - 44,05 - 44,60 грн;
- ПУМБ - 44,00 - 44,60 грн;
- Райффайзен - 44,10 - 44,57 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
- ПриватБанк - 50,80 - 51,80 грн;
- Ощадбанк - 51,25 - 51,90 грн;
- Укрсиббанк - 51,05 - 51,95 грн;
- ПУМБ - 51,30 - 52,00 грн;
- Райффайзен - 51,10 - 51,80 грн.
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Нагадаємо:
У четвер, 4 червня, офіційний курс долара до гривні встановив третій поспіль історичний рекорд в червні - 44,34 грн.