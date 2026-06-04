Банки показали курс валют після рекорду офіційного долара

Курс валют на 4 червня 2026 року

Банки оновили курси валют на 4 червня: середній євро становив 51,90 грн, долар - 44,55 грн.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 44,05- 44,55 грн (на 3 червня - 44,10 - 44,55 грн);

Євро - 51,20 - 51,90 грн (на 3 червня - 51,30 - 51,90 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 43,95 - 44,55 грн;

Ощадбанк - 44,05 - 44,60 грн;

Укрсиббанк - 44,05 - 44,60 грн;

ПУМБ - 44,00 - 44,60 грн;

Райффайзен - 44,10 - 44,57 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк - 50,80 - 51,80 грн;

Ощадбанк - 51,25 - 51,90 грн;

Укрсиббанк - 51,05 - 51,95 грн;

ПУМБ - 51,30 - 52,00 грн;

Райффайзен - 51,10 - 51,80 грн.

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Нагадаємо:

У четвер, 4 червня, офіційний курс долара до гривні встановив третій поспіль історичний рекорд в червні - 44,34 грн.