Банки України показали актуальний курс валют на 14 серпня

Курс валют на 14 серпня 2026 року

Банки оновили курси валют на 14 серпня: середній євро становив 51,95 грн, долар – 44,98 грн.

Про це свідчать дані minfin.com.ua.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США: 44,49 – 44,98 грн (на 13 серпня: 44,49 – 44,97 грн);

Євро: 51,31 – 51,95 грн (на 13 серпня: 51,30 – 51,93 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 44,30 - 44,90 грн;

Ощадбанк - 44,45 - 45,00 грн;

Укрсиббанк - 44,45 - 44,99 грн;

ПУМБ - 44,50 - 45,10 грн;

Райффайзен - 44,55- 44,93 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк - 50,95 - 51,95 грн;

Ощадбанк - 51,35 - 52,00 грн;

Укрсиббанк - 51,15 - 52,05 грн;

ПУМБ - 51,30 - 52,00 грн;

Райффайзен - 51,10 - 51,90 грн;

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.

Внаслідок рекордів у червні курс долара у банках вперше перетнув 45 грн. Долар знову перетнув цю позначку 23 липня.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 червня – 52,03 грн.