Нацбанк показав курс долара та євро на 12 серпня

Курс валют на 12 серпня 2026 року

У середу, 12 серпня, офіційний курс долара до гривні збільшиться на 3 копійки і становитиме 44,86 грн.

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Курс євро зменшиться на 3 копійки – до 51,75 грн.

Офіційні курси на середу 12 серпня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 44,86 грн (44,83 грн станом на 11 серпня);

1 євро – 51,75 грн (51,78 грн станом на 11 серпня).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 червня – 52,03 грн.