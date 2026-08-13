Нацбанк показав курс долара та євро на 14 серпня
Курс валют на 14 серпня 2026 року
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У п'ятницю, 14 серпня, офіційний курс долара до гривні зменшиться на 2 копійки і становитиме 44,69 грн.
Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).
Курс євро зменшиться на 6 копійок – до 51,55 грн.
Офіційні курси на п'ятницю 14 серпня встановлено на такому рівні:
- 1 долар США – 44,69 грн (44,71 грн станом на 13 серпня);
- 1 євро – 51,55 грн (51,61 грн станом на 13 серпня).
Нагадаємо:
Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.
Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 червня – 52,03 грн.