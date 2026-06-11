Нацбанк показав курс долара та євро на п'ятницю 12 червня
Курс валют на 12 червня 2026 року
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У п'ятницю, 12 червня, офіційний курс долара до гривні відійде від історичного рекорду і становитиме - 44,92 грн.
Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).
Курс євро зменшиться та становитиме 51,83 грн.
Офіційні курси на п'ятницю 12 червня встановлено на такому рівні:
- 1 долар США – 44,92 грн (44,97 грн станом на 11 червня);
- 1 євро – 51,83 грн (51,89 грн станом на 11 червня).
Нагадаємо:
Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97