Банки України показали актуальний курс валют на 12 червня
Банки оновили курси валют на 12 червня: середній євро зменшився на 8 копійок і становив 52,24 грн, долар – до 44,15 грн.
Про це свідчать дані minfin.com.ua
Середні курси валют у касах банків були такими:
Долар США: 44,60 – 45,15 грн (на 11 червня: 44,75 – 45,22 грн грн);
Євро: 51,65 – 52,24 грн (на 11 червня: 51,65 – 52,32 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
ПриватБанк - 44,50 - 45,10 грн;
Ощадбанк - 44,70 - 45,30 грн;
Укрсиббанк - 44,60 - 45,20 грн;
ПУМБ - 44,70 - 45,30 грн;
Райффайзен - 44,60 - 45,05 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
ПриватБанк - 51,30 - 52,30 грн;
Ощадбанк - 51,60 - 52,35 грн;
Укрсиббанк - 51,55 - 52,45 грн;
ПУМБ - 51,80 - 52,50 грн;
Райффайзен - 51,30 - 52,05 грн.
Нагадаємо:
У п'ятницю, 12 червня, офіційний курс долара до гривні відійде від історичного рекорду і становитиме - 44,92 грн.