Банки України показали актуальний курс валют на 12 червня

Банки оновили курси валют на 12 червня: середній євро зменшився на 8 копійок і становив 52,24 грн, долар – до 44,15 грн.

Про це свідчать дані minfin.com.ua

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США: 44,60 – 45,15 грн (на 11 червня: 44,75 – 45,22 грн грн);

Євро: 51,65 – 52,24 грн (на 11 червня: 51,65 – 52,32 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 44,50 - 45,10 грн;

Ощадбанк - 44,70 - 45,30 грн;

Укрсиббанк - 44,60 - 45,20 грн;

ПУМБ - 44,70 - 45,30 грн;

Райффайзен - 44,60 - 45,05 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк - 51,30 - 52,30 грн;

Ощадбанк - 51,60 - 52,35 грн;

Укрсиббанк - 51,55 - 52,45 грн;

ПУМБ - 51,80 - 52,50 грн;

Райффайзен - 51,30 - 52,05 грн.

Нагадаємо:

У п'ятницю, 12 червня, офіційний курс долара до гривні відійде від історичного рекорду і становитиме - 44,92 грн.