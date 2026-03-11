Банки України показали актуальний курс валют на 11 березня

Станом на 11 березня офіційний курс долара щодо гривні зменшився до 43,86 грн, євро збільшився до 51,03 грн.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Курс долара проти гривні на чорному ринку становив 43,94 - 44,09 грн. Євро - 51,30 і 51,51 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 43,68 - 44,19 грн (на 10 березня - 43,70 - 44,19 грн);

Євро - 50,72 - 51,50 грн (на 10 березня - 50,72 - 51,41 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 43,50 - 44,10 грн;

Ощадбанк - 43,65 - 44,25 грн;

Укрсиббанк - 43,60 - 44,20 грн;

ПУМБ - 43,60 - 44,20 грн;

Райффайзен - 43,65 - 44,12 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк - 50,50 - 51,50 грн;

Ощадбанк - 50,70 - 51,55 грн;

Укрсиббанк - 50,65 - 51,55 грн;

ПУМБ - 50,80 - 51,50 грн;

Райффайзен - 50,70 - 51,45 грн.

Нагадаємо:

У середу, 11 березня, офіційний курс євро до гривні збільшиться на 32 копійки до 51,03 грн.

Нацбанк не бачить підстав для різкого стрибка курсу валют, бо Україна має "подушку безпеки" у вигляді міжнародних резервів, які на початку 2026 року сягали майже $60 млрд.