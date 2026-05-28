Долар відреагував на новини про угоду з відкриття Ормузу

Долар знизився до всіх основних валют після повідомлення про те, що США та Іран досягли домовленості про продовження припинення вогню та відкриття протоки, яка ще чекає на схвалення президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Bloomberg Dollar Spot Index знизився на 0,2% , розвернувшись після попереднього зростання, спричиненого нічними зіткненнями.

Чутливі до ризику шведська крона та новозеландський долар очолили зростання серед валют G10, тоді як євро піднявся вище позначки $1,16.

"Якщо угода матеріалізується, долар, імовірно, зазнає додаткового тиску вниз", — сказав Юсуке Міяїрі, валютний стратег Nomura в Лондоні.

Axios повідомив, що меморандум про взаєморозуміння між США та Іраном передбачає продовження припинення вогню на 60 днів, початок переговорів щодо майбутнього ядерної програми Ірану та необмежене судноплавство через Ормуз.

Раніше під час сесії долар опинився під тиском після того, як ключовий показник інфляції у США — квітневий індекс цін витрат на особисте споживання — зріс на 0,4% місяць до місяця. Економісти, опитані Bloomberg, очікували зростання показника на 0,5%.

Водночас валютні трейдери чекали на більш конкретні докази стійкої угоди між США та Іраном, щоб оцінити траєкторію долара на найближчі тижні.

Нагадаємо:

Перемовники США та Ірану досягли згоди щодо відкриття Ормузької протоки, проте це рішення потребує схвалення вищим політичним керівництвом країн – Дональдом Трампом та Моджтабою Хаменеї.

Ціни на нафту в четвер змінили напрям і перейшли до зниження після повідомлення Axios про те, що США та Іран досягли домовленості про продовження припинення вогню на 60 днів і поступове відкриття протоки.