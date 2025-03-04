Українські акції та облігації продовжують дешевшати на тлі новин зі США

Українські акції на Варшавській фондовій біржі (WSE), які у понеділок обвалилися на 15,3% після конфлікту між президентами України та США, у вівторок продовжують втрачати вартість на тлі призупинення військової допомоги.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що акції Milkiland втратили ще 11,65%, KSG Agro – 7,26%, "Агротон" і "ІМК" – 2,14% та 5,58% відповідно. Виробник цукру "Астарта" також опустився на 3,23%. Найбільше просіли папери Coal Energy – на 13,17%.

Акції олійного гіганта "Кернел", які не входять до індексу через низький free-float, впали на 9,09%. Водночас загальний індекс WIG у вівторок зменшився на 2,4% на тлі торгівельних суперечок США з Канадою, Мексикою та Китаєм.

Падіння зафіксоване й на Лондонській біржі. Акції агрохолдингу МХП здешевшали на 1,64%, тоді як гірничо-рудна Ferrexpo втратила 7,93%.

На ринку єврооблігацій спостерігається аналогічна тенденція: українські папери втратили 0,6–2,6%. Євробонди з погашенням у 2029 році котируються по 68,2% від номіналу, у 2036 році – по 52,9%. ВВП-варранти також подешевшали на 1,6% і торгуються на рівні 77,2% від умовної вартості.

Нагадаємо:

Індекс WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі (WSE) зранку середи, 19 лютого, обвалився на 8,07%, його значення знову нижче довоєнного рівня – 558,30 пунктів.

Індекс WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі (WSE) продовжує зростати на тлі останніх новин про можливі мирні переговори.