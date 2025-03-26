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Курс валют на 26 березня: скільки коштують долар та євро

Олексій Артемчук — 26 березня, 10:11
Курс валют на 26 березня: скільки коштують долар та євро
Getty Images

Станом на 26 березня, офіційний курс долара до гривні зріс на 5 копійок, а євро - також на 5.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,69 грн, євро - 45,13 грн (на 25 березня долар - 41,64 грн, євро - 45,08 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,50 - 41,60 грн.

На цей самий час "чорний" курс євро становив 45,05 - 45,25 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

  • Долар США - 41,30 - 41,90 грн (курс на 25 березня - 41,25 - 41,85 грн);
  • Євро - 44,70 - 45,30 грн (курс на 25 березня - 44,72 - 45,40 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

  • Приватбанк - 41,20 - 41,80 грн;
  • Ощадбанк - 41,35 - 41,90 грн;
  • Укрсиббанк - 41,30 - 41,87 грн;
  • ПУМБ - 41,40 - 42,00 грн;
  • Райффайзен - 41,30 - 41,72 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,84 грн за долар, monobank - 41,83 грн.

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