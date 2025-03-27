Курс валют на 27 березня: долар та євро здешевшали

Станом на 27 березня, офіційний курс долара до гривні зріс на 13 копійок, а євро - на 32.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,56 грн, євро - 44,82 грн (на 26 березня долар - 41,69 грн, євро - 45,13 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,45 - 41,55 грн.

На цей самий час "чорний" курс євро становив 44,97 - 45,16 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,25 - 41,84 грн (курс на 26 березня - 41,30 - 41,90 грн);

Євро - 44,60 - 45,17 грн (курс на 26 березня - 44,70 - 45,30 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 41,15 - 41,75 грн;

Ощадбанк - 41,35 - 41,90 грн;

Укрсиббанк - 41,30 - 41,87 грн;

ПУМБ - 41,30 - 41,90 грн;

Райффайзен - 41,30 - 41,69 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,84 грн за долар, monobank - 41,83 грн.