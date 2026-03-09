Банки України показали актуальний курс валют на 9 березня

Курс долара до гривні встановить третій рекорд за тиждень

Станом на 9 березня офіційний курс долара щодо гривні зменшився до 43,72 грн, євро зменшився до 50,54 грн.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Курс долара проти гривні на чорному ринку становив 43,85 - 44,05 грн. Євро - 51,12 і 51,43 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 43,45 - 44,03 грн (на 6 березня - 43,50 - 44,01 грн);

Євро - 50,30 - 51,20 грн (на 6 березня - 50,40 - 51,14 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 43,35 - 43,95 грн;

Ощадбанк - 43,50 - 44,05 грн;

Укрсиббанк - 43,45 - 44,05 грн;

ПУМБ - 43,50 - 44,10 грн;

Райффайзен - 43,45 - 44,05 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк - 50,05 - 51,05 грн;

Ощадбанк - 50,35 - 51,15 грн;

Укрсиббанк - 50,25 - 51,15 грн;

ПУМБ - 50,60 - 51,30 грн;

Райффайзен - 50,30 - 51,17 грн.

Читайте також: Рекордний курс: чому знецінюється гривня і чого очікувати далі?

Нагадаємо:

У понеділок, 9 березня, офіційний курс євро до гривні зменшиться на 36 копійок до 50,54 грн.

Нацбанк не бачить підстав для різкого стрибка курсу валют, бо Україна має "подушку безпеки" у вигляді міжнародних резервів, які на початку 2026 року сягали майже $60 млрд.