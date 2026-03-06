Нацбанк показав курс долара і євро на понеділок 9 березня

У понеділок, 9 березня, офіційний курс євро до гривні зменшиться на 36 копійок до 50,54 грн.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Своєю чергою долар офіційно зменшиться на 6 копійок до 43,72 грн.

Офіційні курси на понеділок 9 березня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 43,72 грн (43,80 грн станом на 6 березня);

1 євро – 50,54 грн (50,90 грн станом на 6 березня).

Нагадаємо:

4 березня курс долара встановив черговий рекорд щодо гривні - 43,45 грн. Наступного дня знову рекорд - 43,71 грн.

11 лютого курс євро оновив історичний рекорд щодо гривні - 51,25 грн.