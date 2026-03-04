Банки України показали актуальний курс валют на 4 березня

Станом на 4 березня офіційний курс долара щодо гривні збільшився до 43,45 грн, євро зменшився до 50,45 грн.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Курс долара проти гривні на чорному ринку становив 43,40 - 43,56 грн. Євро - 50,65 і 50,92 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 43,20 - 43,74 грн (на 3 березня лютого - 43,00 - 43,45 грн);

Євро - 50,20 - 50,97 грн (на 3 березня - 50,55 - 51,11 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 43,15 - 43,75 грн;

Ощадбанк - 43,30 - 43,85 грн;

Укрсиббанк - 43,25 - 43,89 грн;

ПУМБ - 43,30 - 43,90 грн;

Райффайзен - 43,35 - 43,77 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк - 49,95 - 50,95 грн;

Ощадбанк - 50,25 - 51,05 грн;

Укрсиббанк - 50,15 - 51,05 грн;

ПУМБ - 50,50 - 51,20 грн;

Райффайзен - 50,00 - 50,80 грн.

Читайте також: Рекордний курс: чому знецінюється гривня і чого очікувати далі?

Нагадаємо:

У середу, 4 березня, офіційний курс долара до гривні збільшився на 22 копійки до 43,45 грн, що стало новим історичним рекордом офіційного курсу.

Нацбанк не бачить підстав для різкого стрибка курсу валют, бо Україна має "подушку безпеки" у вигляді міжнародних резервів, які на початку 2026 року сягали майже $60 млрд.