Банки України показали актуальний курс валют на 3 березня

Курс валют у найбільших банках України на 3 березня 2026 року

Станом на 3 березня офіційний курс долара щодо гривні збільшився до 43,23 грн, євро зменшився до 50,60 грн.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Курс долара проти гривні на чорному ринку становив 43,20 - 43,35 грн. Євро - 50,80 і 51,06 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 43,05 - 43,54 грн (на 2 березня лютого - 43,00 - 43,45 грн);

Євро - 50,40 - 51,10 грн (на 2 березня - 50,55 - 51,11 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 42,90 - 43,50 грн;

Ощадбанк - 43,00 - 43,50 грн;

Укрсиббанк - 43,00 - 43,55 грн;

ПУМБ - 43,00 - 43,60 грн;

Райффайзен - 43,15 - 43,49 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк - 50,10 - 51,10 грн;

Ощадбанк - 50,40 - 51,20 грн;

Укрсиббанк - 50,20 - 51,10 грн;

ПУМБ - 50,50 - 51,20 грн;

Райффайзен - 50,20 - 50,82 грн.

