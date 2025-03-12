Криптобіржа Binance залучила $2 мільярди від інвесткомпанії MGX

Найбільша криптобіржа Binance 12 березня оголосила про залучення $2 млрд інвестицій від компанії MGX, що спеціалізується на штучному інтелекті та передових технологіях.

Про це йдеться у пресрелізі Binance.

MGX отримує міноритарну частку в Binance і розширить свою діяльність у сфері цифрових активів.

Повідомляється, що інвестиція спрямована на розвиток децентралізованих фінансів (DeFi), токенізованої економіки та ШІ-рішень на основі блокчейну.

В повідомленні зазначається, що це перша інституційна інвестиція в історії Binance та найбільша угода в криптоіндустрії. Вона оплачена стейблкоїнами.

"Інвестиція MGX у Binance — це підтримка майбутнього цифрових фінансів. Інституційний інтерес до криптовалют продовжує зростати", — зазначив Ахмед Яхія, CEO MGX.

CEO Binance Річард Тенг додав, що співпраця сприятиме інноваціям та розвитку екосистеми, заснованої на безпеці й регуляторній прозорості.

Криптобіржа Binance обслуговує понад 260 млн користувачів у 100 країнах, її сукупний торговий обсяг перевищив $100 трлн. У компанії працює 5000 осіб, з яких близько 1000 знаходяться в Об'єднаних Арабських Еміратах.

MGX — інвестиційна компанія, що спеціалізується на розвитку та впровадженні штучного інтелекту та передових технологій в ОАЕ та в інших країнах.

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