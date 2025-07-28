Кредиты от госбанков Украины: кому они раздали миллиарды за полгода

Государственные Ощадбанк, Укргазбанк и Укрэксимбанк во втором квартале 2025 года предоставили украинским городам 10 кредитов на общую сумму 3 млрд грн.

Об этом свидетельствует информация Министерства финансов, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно ей, больше всего кредитов выдал Укргазбанк - семь кредитов на общую сумму 1,93 млрд.

В частности, Львов получил самый большой кредит - на 650,5 млн грн.

Днепр получил два кредита от указанного банка на общую сумму 543,1 млн грн.

Кривой Рог привлек в Укргазбанке два кредита на общую сумму 394,3 млн грн.

Запорожье тоже получило кредит в размере 300,0 млн грн.

Ощадбанк выдал два кредита общей суммой 968,0 млн грн:

Первый кредит получил Львов - 668,0 млн грн .

грн Второй кредит получил Днепр - 300,0 млн грн.

Напомним:

"Ощадбанк" и "Укрэксимбанк" получили право собственности на столичный торгово-развлекательный центр "Гулливер" из-за долгов его владельца