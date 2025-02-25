Убытки государству на сотни миллионов: бывший заместитель главы ГФС получил подозрение

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении бывшему первому заместителю председателя Государственной фискальной службы в злоупотреблении служебным положением, что привело к многомиллионным убыткам государству.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, предприниматель обратился в ГФС с жалобой на решение о взыскании налогов. Подозреваемый, имея исключительное право подписи решений по результатам рассмотрения жалоб и действуя в интересах предпринимателя, намеренно не подписал вовремя готовый проект соответствующего решения.

В результате жалоба была автоматически удовлетворена, а бюджет потерял возможность взыскать налоги и штрафные санкции на сумму более 641 млн грн.

Напомним:

Контрразведка Службы безопасности и НАБУ разоблачили схему присвоения бюджетных средств на бывшем госпредприятии концерна "Укроборонпрома", фигурантам, скрывающимся за рубежом, грозит 12 лет лишения свободы.