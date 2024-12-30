У поїздах УЗ з’являться гарячі обіди, розроблені Клопотенком: в компанії назвали меню та ціни

"Укрзалізниця" на обраних поїздах запускає послугу повноцінних обідів у тестовому режимі.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Меню гарячих страв у поїздах далекого сполучення було одним із найочікуваніших оновлень в сервісі "Укрзалізниці". Із цього тижня ми розпочинаємо тестування якісного харчування на деяких найдовших рейсах", – розповіли в компанії.

Зокрема, нова послуга з’явиться на таких рейсах:

№351/352 Київ – Кишинів;

№95/96 Київ – Рахів;

№29/30 Київ – Ужгород;

№4/3 Запоріжжя – Ужгород.

В повідомленні йдеться, що меню розробив український шеф-кухар Євген Клопотенко. При цьому страви приготовлені та заморожені інноваційним способом, що дозволяє зберегти смак після розігрівання.

Так, у провідників можна буде замовити: карпатські деруни, омлет із житомирських яєць, курку з подільською картоплею та овочами, а також кримськотатарський плов з яловичиною.

Вартість страв коливатиметься від 170 до 190 гривень.

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