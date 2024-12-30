У поїздах УЗ з’являться гарячі обіди, розроблені Клопотенком: в компанії назвали меню та ціни
"Укрзалізниця" на обраних поїздах запускає послугу повноцінних обідів у тестовому режимі.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Меню гарячих страв у поїздах далекого сполучення було одним із найочікуваніших оновлень в сервісі "Укрзалізниці". Із цього тижня ми розпочинаємо тестування якісного харчування на деяких найдовших рейсах", – розповіли в компанії.
Зокрема, нова послуга з’явиться на таких рейсах:
- №351/352 Київ – Кишинів;
- №95/96 Київ – Рахів;
- №29/30 Київ – Ужгород;
- №4/3 Запоріжжя – Ужгород.
В повідомленні йдеться, що меню розробив український шеф-кухар Євген Клопотенко. При цьому страви приготовлені та заморожені інноваційним способом, що дозволяє зберегти смак після розігрівання.
Так, у провідників можна буде замовити: карпатські деруни, омлет із житомирських яєць, курку з подільською картоплею та овочами, а також кримськотатарський плов з яловичиною.
Вартість страв коливатиметься від 170 до 190 гривень.
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