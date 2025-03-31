Акції банків Китаю зростають після заяви про рекапіталізацію на 72 мільярди доларів

Акції найбільших державних банків Китаю зросли на торгах у понеділок після оголошення планів рекапіталізації на 72 млрд дол. Це має допомогти кредиторам зміцнити капітал і підтримати економіку.

Про це пише Reuters.

Китайський будівельний банк підскочив на 3,5% у Шанхаї, Банк Китаю – на 2,4%, Bank of Communications – на 1,9%, а Postal Savings Bank of China – на 1,4%.

Уряд Китаю оголосив про випуск спеціальних казначейських облігацій на 500 млрд юанів у 2025 році для підтримки банків. Міністерство фінансів, як головний акціонер, братиме участь у всіх угодах.

"Поповнення банківського капіталу може допомогти банкам підтримувати більший обсяг кредитування", – зазначають аналітики Northeast Securities. Вони додають, що через зниження процентних ставок маржа банків звузилася, а прибуток скоротився, що збільшило тиск на капітал.

Очікується, що великі банки відіграватимуть ключову роль у підтримці економіки, оскільки менші кредитори натрапляють на труднощі.