Китай обмежує інвестиції в США на тлі зростання торгівельної напруги

Китай обмежив інвестиції місцевих компаній у США, що може посилити його позиції у можливих переговорах із Вашингтоном.

Про це пише Bloomberg.

Кілька відділень Національної комісії з розвитку і реформ (NDRC) отримали вказівку призупинити реєстрацію та схвалення інвестицій у США. Це рішення ухвалили останніми тижнями, але терміни його дії залишаються невизначеними.

Обмеження вводять на тлі загострення відносин між двома найбільшими економіками світу. Президент США Дональд Трамп готується оголосити нові взаємні мита, які, ймовірно, зачеплять і Китай.

Зазначається, що у лютому він підписав меморандум, що передбачає обмеження китайських інвестицій у стратегічні американські сектори.

Попри нові заходи, немає ознак, що вони вплинуть на вже здійснені інвестиції китайських компаній у США або їхні фінансові активи, зокрема казначейські облігації. Водночас останні дані показують, що у 2023 році китайські інвестиції в США скоротилися на 5,2%, тоді як в інші країни вони зросли на 8,7%.

Пекін уже посилював контроль за вихідними інвестиціями після рекордного відтоку капіталу, який тиснув на курс юаня. Наприклад, у лютому китайські державні компанії отримали наказ припинити співпрацю з бізнес-структурами гонконгського мільярдера Лі Кашинга після того, як його компанія CK Hutchison Holdings продала 43 порти консорціуму на чолі з BlackRock за 19 млрд дол.

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