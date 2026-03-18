Минулоріч українці збільшили купівельну активність відносно 2024 року – Deloitte

У 2025 році купівельна активність українців у багатьох категоріях зросла порівняно з 2024 роком.

Про це йдеться у пресрелізі з дослідження Deloitte.

Найпомітніше зростання відбулося у базових сегментах: 14% опитаних частіше купували продукти харчування, а 38% витрачали на них більше коштів.

Зростання також спостерігалося в категорії лікарських засобів: 21% респондентів повідомили, що купували їх частіше, а 36% збільшили витрати на цю категорію.

Водночас, за повідомленням, українці все ще залишаються ощадливими.

У більшості регіонів найменше економлять на дитячих товарах, товарах для домашніх улюбленців, освіті та пальному.

Натомість найчастіше заощаджують на товарах домашнього вжитку та побутовій хімії, одязі та взутті, а також косметичних засобах і парфумерії.

"У 2025 році ключовим чинником поведінки покупців стала чутливість до ціни. Ми бачимо, що українці дедалі частіше обирають дискаунтерні формати, планують покупки й активніше реагують на акції та товари private label", – зазначає Наталя Шаповалова, СЕО ТОВ "АТБ-маркет".

Базові покупки українці переважно здійснюють у фізичних магазинах. Зокрема, 76% споживачів купують офлайн продукти харчування (72% у 2024 році), 63% – лікарські засоби (59% у 2024 році), а 66% – товари домашнього вжитку та побутову хімію (64% у 2024 році).Водночас онлайн-сегмент продовжує зміцнювати свої позиції. У 2025 році 18% українців купували електроніку та побутову техніку онлайн (17% у 2024 році), 18% – косметичні засоби та парфумерію (15% у 2024 році), 17% – одяг і взуття (15% у 2024 році).

