Уряд виділив додаткові 8,3 мільярда гривень на оборону: куди саме їх спрямують

Уряд розподілив 8,3 млрд грн із резерву коштів, передбачених на 2026 рік для сектору безпеки й оборони.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Фінансування отримають СБУ, ГУР Міноборони, Служба зовнішньої розвідки, Управління державної охорони та Держспецзв'язку.

Кошти буде спрямовано на оборонні й безпекові потреби, грошове забезпечення військовослужбовців, посилення матеріально-технічної бази та розвідувальних спроможностей.

Нагадаємо:

Наприкінці червня до спеціального фонду державного бюджету України надійшло 3,9 млрд євро від Європейського Союзу, це перший транш оборонної підтримки.

25 червня до держбюджету надійшло 3,2 млрд євро для бюджетної підтримки у межах цієї ж позики.