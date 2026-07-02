Підласа розповіла про успіхи та провали за 6 місяців у держбюджеті-2026

Доходи загального фонду держбюджету за перше півріччя 2026 року без урахування грантів становили 1,3 трлн грн і були майже на рівні плану.

Про це повідомила голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа.

За її словами, це на 21,7% більше, ніж за перше півріччя 2025 року. Найбільше надходжень дали імпортний ПДВ - 318,2 млрд грн, ПДФО та військовий збір - 204,9 млрд грн, податок на прибуток - 186,4 млрд грн, а також ПДВ з вироблених в Україні товарів - 160 млрд грн.

За окремими податками бюджет перевиконав план. Зокрема, надходження від податку на прибуток були вищими на 25,4 млрд грн, від ПДФО та військового збору - на 11,2 млрд грн, від імпортного акцизу - на 2,7 млрд грн.

Водночас план не виконали за ПДВ з вироблених в Україні товарів - на 26,3 млрд грн, дивідендами та частиною чистого прибутку держпідприємств - на 18,9 млрд грн, імпортним ПДВ - на 7,8 млрд грн і внутрішнім акцизом - на 3,1 млрд грн.

Нагадаємо:

Наприкінці травня Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до держбюджету-2026 у зв'язку із запланованими надходженнями фінансової підтримки ЄС у розмірі 45 млрд євро.

8 червня Бюджетний комітет Верховної Ради підтримав зміни до держбюджету-2026 у другому читанні, які передбачають збільшення видатків на сектор безпеки та оборони.

Зміни в бюджет, ухвалені 10 червня 2026 року, передбачають збільшення витрат на оборону та безпеку завдяки отриманню 45 млрд євро від ЄС у межах Ukraine Support Loan.

1,3 трлн грн спрямують на озброєння, військову техніку, боєприпаси, закупівлю та ремонт техніки. Ще 174 млрд грн передбачили на грошове забезпечення військовослужбовців, 14,6 млрд грн – у резерв сектору безпеки й оборони.