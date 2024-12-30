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Історичний мінімум: гривня впала до 42 за долар

Олексій Артемчук — 30 грудня, 16:14
Історичний мінімум: гривня впала до 42 за долар
Getty Images

Національний банк скоригував офіційний курс гривні щодо долара, встановивши з 31 грудня показник у 42,0390 грн/дол, що на 10 копійок нижче попереднього рівня.

Про це йдеться на сайті Нацбанку.

З початку 2024 року долар подорожчав на 4 гривні, піднявшись з 38,00 грн/дол (станом на 1 січня) до 42,0390 грн/дол (на 31 грудня).

Зазначається, що курс євро станом на 31 грудня становить 43,9266 грн/євро, що на 18 копійок вище порівняно з 30 грудня.

При цьому загальне зростання євро за рік склало близько 2 гривень – з 42,00 грн/євро.

Нагадаємо:

Станом на 30 грудня, офіційний курс долара до гривні від НБУ впав на 2 копійки, євро залишився без змін.

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