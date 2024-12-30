Курс валют на 30 грудня: скільки коштують долар та євро

Станом на 30 грудня, офіційний курс долара до гривні від НБУ впав на 2 копійки, євро залишився без змін.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,94 грн, євро – 43,74 грн (на 27 грудня долар - 41,84 грн, євро – 43,51 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 42,30 – 42,37 грн.

На цей же час "чорний" курс євро становив 44,15 – 44,35 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,75 - 42,30 грн (курс на 27 грудня – 41,70 - 42,25 грн);

Євро – 43,50 - 44,20 грн (курс на 27 грудня – 43,50 - 44,10 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 41,65 - 42,25 грн;

Ощадбанк – 41,75 - 42,30 грн;

Укрсиббанк – 41,70 - 42,30 грн;

ПУМБ – 41,80 – 42,50 грн;

Райффайзен - 41,65 - 42,25 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 42,19 грн за долар, monobank - 42,19 грн.