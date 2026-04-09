Підготовка до зими йде на внутрішньому ресурсі через блокування коштів ЄС – Зеленський

В Україні підготовка до наступної зими проходить на внутрішньому ресурсі внаслідок блокування європейських коштів.

Про це йдеться у відеозверненні президента Володимира Зеленського.

Він наголосив, що треба не втрачати час.

"Хоч складно забезпечити всі потреби через блокування європейських коштів для України, які мали піти й на відновлення, і на новий захист на зиму, і на розбудову альтернативних мереж і генерації. Зараз ідемо на внутрішньому ресурсі, але ми працюємо з партнерами, щоб розблокувати цей ключовий пакет підтримки", – зазначив президент.

Він підкреслив, що важливо аби українські громади бути активними та говорили на рівні громад-партнерів, чому блокувати підтримку для України – це робота на Росію.

Угорщина заблокувала кредит у 90 млрд євро для України від ЄС, відмовившись проголосувати за один з трьох затверджених Європейським парламентом документів, необхідних для виділення коштів – зміни до довгострокового бюджету ЄС на 2021-2027 роки.

Згодом прем'єр-міністр Словаччини Робер Фіцо допустив можливість того, що в майбутньому він приєднається до блокування кредиту ЄС на 90 млрд євро для України.

Глава зовнішньої політики Євросоюзу Кая Каллас заявила, що поки не може повідомити "гарних новин" щодо ухвалення 20-го пакета санкцій проти Росії та надання 90 мільярдів євро допомоги для України.