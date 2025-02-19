Індекс українських акцій на Варшавській біржі знов нижче довоєнного рівня

Індекс WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі (WSE) зранку середи, 19 лютого, обвалився на 8,07%, його значення знову нижче довоєнного рівня – 558,30 пунктів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що індекс українських акцій швидко ріс в останні дні на оптимізмі щодо мирних переговорів, проте знизився на тлі новин про критику президентом США Дональдом Трампом президента України Володимира Зеленського.

Курс акцій Milkiland знизився у середу на 6,13%, агрохолдингів "Агротон" та "ІМК" із землями біля фронту - на 10,86% і 5,42%, KSG-Agro - на 8,46%, найбільшого в країні виробника цукру "Астарти" – на 5,05%.

Акції компанії Coal Energy зі зупиненими через війну шахтами, які в останні дні дорожчали найбільше, також втратили в ціні 5%.

Крім того, на 11,07% обвалився курс акцій найбільшого українського виробника олії "Кернел", які не входять до складу індексу через малу free-float.

Нагадаємо:

13 лютого котирування українських компаній на міжнародних біржах різко пішли вгору після повідомлень про те, що Дональд Трамп розпочав переговори про мир із Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським.

18 лютого індекс WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі (WSE) продовжував зростати – він додав ще 6,6% і досяг 592,69 пунктів, перевищивши довоєнний показник у 574,37 пунктів.