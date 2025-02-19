Индекс украинских акций на Варшавской бирже снова ниже довоенного уровня

Индекс WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже (WSE) утром среды, 19 февраля, обвалился на 8,07%, его значение снова ниже довоенного уровня - 558,30 пунктов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что индекс украинских акций быстро рос в последние дни на оптимизме относительно мирных переговоров, однако снизился на фоне новостей о критике президентом США Дональдом Трампом президента Украины Владимира Зеленского.

Курс акций Milkiland снизился в среду на 6,13%, агрохолдингов "Агротон" и "ИМК" с землями возле фронта - на 10,86% и 5,42%, KSG-Agro - на 8,46%, крупнейшего в стране производителя сахара "Астарты" - на 5,05%.

Акции компании Coal Energy с остановленными из-за войны шахтами, которые в последние дни дорожали больше всего, также потеряли в цене 5%.

Кроме того, на 11,07% обвалился курс акций крупнейшего украинского производителя масла "Кернел", которые не входят в состав индекса из-за малого free-float.

Напомним:

13 февраля котировки украинских компаний на международных биржах резко пошли вверх после сообщений о том, что Дональд Трамп начал переговоры о мире с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

18 февраля индекс WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже (WSE) продолжал расти - он прибавил еще 6,6% и достиг 592,69 пунктов, превысив довоенный показатель в 574,37 пунктов.