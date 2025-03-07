Імпорт легковиків у лютому забезпечив понад 8% митних платежів

У лютому до держбюджету спрямовано 47,7 млрд грн митних платежів, 8% від цієї суми забезпечив імпорт легкових автомобілів.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що загальна сума митних платежів майже на 20% більша за аналогічний період 2024 року.

У трійку найбільших бюджетоформуючих товарів у структурі сплачених митних платежів у лютому потрапили:

1. нафтопродукти – 9,9 млрд грн;

2. легкові автомобілі – 4,0 млрд грн;

3. гази нафтові – 1,4 млрд грн.

Нагадаємо:

В Україні у січні 2025 року автопарк поповнили 14 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Відносно січня 2024 року цей показник зменшився на 16%.

Також у січні українці придбали 3,3 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, що складає 24% від усіх імпортованих авто з пробігом.